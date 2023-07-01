Dayak yediği mahalleye gidip yoldan geçen çocuğu öldürdü

Adana'da öğlen darbedildiği sokağa, akşam saatlerinde yeğeni N.A. (17) ile gidip, tabancayla rastgele ateş açan Nurullah Avcılar (22), yolun karşısına geçen Umut Kayayı (15) öldürdü. İfadesinde silahı denemek için havaya ateş açtıklarını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

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Olay, 28 Haziran saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Avcılar, sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı kişilerle tartışıp, çıkan kavgada darbedildi.

Sokaktan kaçan Avcılar, akşam saatlerinde yeğeni N.A. ile birlikte aynı mahalleye tekrar gitti. Şüpheliler, otomobilden ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrıldı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesinde yolun karşısına geçen Umut Kayanın göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelileri, Sinanpaşa Mahallesinde park halindeki otomobilde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, silahı denemek için rastgele havaya ateş açtıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Avcılar ile yeğeni N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)