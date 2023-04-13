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Demir çalarken dans eden şüpheli yakalandı

Isparta'da inşaattan demir çalarken dans eden V.K. ile yanındaki V.D., polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 12:57 - 13 Nisan 2023 Güncellenme:
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Olay, Hızırbey Mahallesi 1572’nci Sokak’taki inşaatta meydana geldi. Firma sahibi, 11 Nisan sabahı geldiğinde inşaatta 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark edip, polise bildirdi. Polis, güvenlik görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi.

İncelemede; 2 şüphelinin elektrikli bisiklet ile inşaata geldiği, yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıkları tespit edildi. Görüntülerde ayrıca 2 şüpheliden 1’inin önce dans ettiği, ardından demirleri alıp diğer kişiye tek tek verdiği anlar yer aldı. Polis, 18 yaşından küçük olan V.K. ile V.D.’yi yakaladı. Dans eden şüphelinin de V.K. olduğu belirlendi. ‘Hırsızlık’ suçundan birçok kaydı bulunan 2 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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