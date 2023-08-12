Denetleme noktasında kazaya karışan sürücü 2.33 promil alkollü çıktı
Kadıköy'de trafik denetleme noktasında ilerleyen bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Sürücünün alkometre testinde 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kadıköy Sahil yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında trafik denetleme noktası girişinde meydana gelen kazada, D.K. otomobiliyle denetim noktasında ilerlerken arkadan gelen B.K., D.K’nın otomobiline çarptı. Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan tarafların birbirleri ile tartışması sonucu ikili arasında gerginlik yaşandı.
2.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Trafik polisi ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, önündeki otomobile çarpan otomobil sürücüsü B.K.’dan şüphelenince alkol testi yapmak istedi ancak sürücü alkometreye üflemek istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alkometreye üfleyen B.K.’nın 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye toplamda 5 bin 96 TL para cezası kesildi. B.K. hakkında idari işlem başlatılmak üzere Göztepe Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)