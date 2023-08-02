Denizde bulunan top mermileri böyle imha edildi
İstanbul Şile’de denizde bulunan top mermileri bu sabah toplu olarak imha edildi. Oluşan basınç sebebiyle metrelerce yükseğe püsküren suyun görüntüsü kameralara da yansıdı.
Şile, Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde bulunan top mermilerinin imhasına sabah saatlerinde başlandı. Uzman ekibin gerçekleştireceği imha çalışması için 1200 metre yarıçapında güvenlik tedbiri alındı.
20 TOP MERMİSİ AYNI ANDA PATLATILDI
İmha işleminin denizden çıkarılamayan 20 top mermisi için yapıldığı öğrenildi. Top mermilerinin toplu olarak imhasını sağlamak için sabah saatlerinde de denize giren SAS ekiplerinin fünyeleri yerleştirmesinin ardından düğmeye basıldı.
Patlamanın yarattığı basınçla su metrelerce yükseğe püskürürken, o anlara ait görüntüler de kaydedildi.
28 TOP MERMİSİ
Şile’de vatandaşların denizde mühimmat olduğu ihbarı üzerine, SAS ekipleri bölgede arama yapmıştı. Sahile 10-15 metre mesafede deniz içerisinde 28 top mermisi bulunmuştu. Top mermilerinden 8’i çıkartılırken, 20’si güvenlik sebebiyle çıkartılamamıştı.