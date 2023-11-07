Denizde kaybolmuştu, acı haber geldi
İzmir'in Çeşme ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan bir kişinin cesedi bulundu.
İzmir, Çeşme’de gerçekleşen olay, 5 Kasım Pazar günü Boyalık Plajı’nda gerçekleşti. Denize giren Barış Özgür’den haber alamayan ailesi, durumu hemen polise bildirdi.
Polis ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve botlarla birlikte plaj ve çevresinde Özgür’ü arama çalışmalarına başladı. Helikopterle de desteklenen arama çalışmaları sırasında denizde hareketsiz yatan bir kişi tespit edildi, ve bölgeye bot yönlendirildi.
Kıyıya çıkarılan cesedin, kaybolan Barış Özgür’e ait olduğu belirlendi. Özgür’ün cenazesi Çeşme Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)