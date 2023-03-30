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Denize düşen kamyonetteki yolcu öldü

Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetin denize düştüğü kazada bir kişi öldü.

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Denize düşen kamyonetteki yolcu öldü

İlçe merkezindeki Hopa Liman’ı sahasında Erdoğan Kaya’nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine, Hopa Deniz Polisi bölgeye sevk edildi. Sürücünün kendi imkanlarıyla kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Hasan Kibar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kibar’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet ise vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. (AA)

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