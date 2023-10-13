Denizli’de bir işçi göçük altında kaldı

Denizli’de bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluştu, bir işçi toprak altında kaldı.

Selami AYDIN

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Denizli’de devam eden bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralandı.

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi.

İşçilerin kanalizasyon şebekesi çalışması yürüttüğü bir inşaatta, açılan çukur göçtü ve bir işçi toprak altında kaldı.

Olaya tanık olan diğer işçiler hemen sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Bir yandan da kendi çabaları ile işçiyi çıkarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin toprak altındaki işçiyi kısa süre içinde çıkardı.

Yaralı kurtulan inşaat işçisi S.A. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.