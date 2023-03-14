Denizli’de eşini 8 kurşunla öldüren koca kayınvalidesini suçladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir çocuk annesi eşi İrem Evren'i (18) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Ferhat Evren (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, kayınvalidesi Hanım Gökgöz'ü suçladı.

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Olay, geçen yıl 7 Haziran’da kırsal Aşağışamlı Mahallesi’nde meydana geldi. 1 yıllık evli olan Ferhat Evren ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Evren, tabancasıyla eşine peş peşe 8 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hanım Gökgöz, iddialara göre kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair damadına sesli mesajlar gönderdi. Sesli mesajları alan inşaat ustası Ferhat Evren’in eve gelince eşini yere yatırıp, tabancayla art arda ateş edip, 8 kurşunla öldürdüğü belirlendi. Olay yerinden kaçan Ferhat Evren, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Evren tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Ferhat Evren hakkında, ‘Tasarlayarak kasten eşini öldürmek’ suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Evren, öldürülen İrem Evren’in annesi Hanım Gökgöz ve tarafların avukatları katıldı.

“EŞİMLE ARAMI KAYINVALİDEM BOZDU”

Sanık Evren, duruşmadaki ifadesinde, kayınvalidesi Hanım Gökgöz’ü suçlayıp, “Sık sık eşimin benin aldattığını söylüyordu. Uzun süre bu sözlerine inanmadım. Olay günü ise eşimle arasında geçen bir konuşma kaydını mesaj olarak bana attı. Eşime mesajı sordum. Bana silah doğrulttu. Başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Eşimin üzerine atladım. O dakikadan sonra olanları hatırlamıyorum. Eşimle aramı kayınvalidem bozdu. Eşim evimizden çok annesiyle vakit geçiriyordu. Annesinin dolduruşuna gelerek benden şikayetçi oldu. Ne zaman aramızı düzeltsem annesi araya girip yeniden aramızı açıyordu” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, tarafların tanık dinlenmesi talepleri isteği üzerine 6 Haziran’a erteledi.

Diğer yandan sanık Ferhat Evren’in avukatları, Hanım Gökgöz hakkında ‘cinayete azmettirme’ suçundan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. (DHA)