Depo yangınında büyük tedirginlik

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Binada oturanlar korunmak için çatıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Aydınevler mahallesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATIYA ÇIKTILAR

Cadde trafiğe kapatılırken, alevler yan binanın panjurlarına da sıçradı. Bu sırada binada oturanlar, korunmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra itfaiye merdiveni ile indirilen bina sakinleri, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de sağlık ekipleri müdahale etti.

CAN KAYBI OLMADI

Uzun uğraşlarla söndürülen yangına ilişkin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelip, bilgi aldı.

Mobilya deposu sahiplerinden Mehmet Gayretli, “Geldiğimde zaten yangın büyümüştü. Bazı insanlar patlamadan bahsediyor. Üst katımızdaki restorana ait klimanın motorunun patladığından bahsediliyor. Çok şükür, bir can kaybı olmadı. Yangının neden çıktığı incelemeden sonra ortaya çıkacak” dedi. (DHA)

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