Deprem anını böyle kaydetti, uzunluğu dikkat çekti

Gaziantep’te deprem anında evde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Videoda raflarda bulunan eşyalar yere düştü.

Sozcu.com.tr

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Gaziantep'te deprem anında uyanık olan Furkan Albayrak, ilk şoku atlattıktan sonra depremim şiddetini videoya çekti. Videoda evdeki bütün eşyalar sallanırken raflarda bulunan küçük eşyalarda yere düştü.

“HALÜSİNASYON GÖRÜYORUM SANDIM”

14 katlı bir apartmanın 4 katında bulunduklarını söyleyen Albayrak, “Deprem anında uyanıktım ve yatakta uzanıyordum. Sarsıntı olunca halüsinasyon görüyorum sandım. Sonra deprem olduğunu anladım. İlk sarsıntıda evde kaldık. Daha sonra valilik ve belediye uyarılar yaptı. Biz de dışarıya çıktık. 7 kişilik bir aileyiz. Araçla daha az binaların olduğu bir yere gittik. Hala daha oradayız” diye konuştu.

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