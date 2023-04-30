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Deprem bölgesindeki hırsızlara “Karot” operasyonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Deprem bölgesindeki hırsızlara “Karot” operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çevre illerden Diyarbakır’a gelerek hırsızlık yapan ve çok sayıda ziynet eşyasıyla yakalanan 3 şüpheliden yola çıkılarak çalışma başlatıldı.

Planlı çalışmalar neticesinde eş zamanlı olarak “Karot” adı ile düzenlenen operasyonda 10 şüpheli ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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