Abone Ol

Deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:26 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde midibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Depremzedeleri kurtarmaya gitmişti, dönerken kazada öldüİlginizi ÇekebilirDepremzedeleri kurtarmaya gitmişti, dönerken kazada öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
deprem Kahramanmaraş kaza Kırıkkale Kırşehir Malatya Polis Sağlık
X Reklam