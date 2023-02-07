Deprem bölgesine giden AKP’li vekil: Devlet hastanesi girilemez halde

Kahramanmaraş’taki 2 depremden etkilenen Göksun ilçesine giden AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “Göksun’daki Devlet hastanesi deprem nedeniyle girilemez halde. Allah’ım sen yardım et” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 şiddetindeki deprem sonrası Göksun ilçesinde de çok sayıda bina çöktü.

AKP’lİ VEKİL BÖLGEYE GİTTİ

Depremin ardından Göksu ilçesine giden AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, bölgedeki gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.

“DEVLET HASTANESİ GİRİLEMEZ DURUMDA”

Göksun'daki Devlet Hastanesi'nin deprem nedeniyle girilemez hale geldiğini ve hastane bahçesine kurulan taziye çadırında yaralılara müdahale edildiğini ifade eden İsmail Tamer, şu ifadelere yer verdi:

*Göksun'daki Devlet Hastanesi deprem nedeniyle girilemez halde. Hastane bahçesine kurulan taziye çadırlarında gelen yaralılarımızı muayene ederek yardımcı olmaya çalıştık.

*Sağlık personelimiz depremin ilk anından itibaren fedakârca çalışmalarına devam ediyor. Tüm görevlilerimiz sahada. Göksun kaymakamımız, AFAD, İtfaiyeciler, belediyeler, jandarma ve polislerimiz Göksun halkı kenetlenmiş durumda.

*Rabbim yardımcıları olsun. Geceden beri sürdürülen çalışmalarda pek çok vatandaşımız sağ olarak göçükten çıkartıldı. Allah'ım sen yardım et.

İlginizi Çekebilir Depremzedeler isyan etti: Çocuklar açlıktan ağlıyor