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Deprem enkazında 11 gündür mahsur olan kedi kurtarıldı

Hatay'da, depremde hasar alan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde mahsur kalan kedi, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince 11 gün sonra kurtarıldı.

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Deprem enkazında 11 gündür mahsur olan kedi kurtarıldı

Sosyal medyada bir kişinin, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi Saadet Apartmanı’nın 5’inci katında depremin ilk gününden bu yana bir kedinin mahsur kaldığını ihbar etmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Apartmanın 3’üncü katına sepetli vinç kuran ekipler, balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi kurtardı. (DHA)

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