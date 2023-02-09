Deprem enkazında şehit oğlunun hatıralarını almak için bekledi

Van'ın Çatak ilçesinde geçen yıl ekim ayında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert'in Elbistan'daki evi depremde yıkıldı. Aile bireyleri sağ kurtulurken Şahap Sert, oğlundan kalan hatıralara ulaşmak için enkaz başında bekledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturan Şahap Sert’in Yunus Emre Mahallesindeki evi, 6 Şubat günü saat 13.24’te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Aile bireyleri yara almazken, Şahap Sertin Van’ın Çatak ilçesinde PKKlı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sertten kalan hatıralar enkaz altında kaldı.

Şahap Sert, oğlunun hatıralarına ulaşmak için uzun süre enkaz başında bekledi. Enkazdan oğluna ait parka, tulum, sırt çantası ve çelik yeleği çıkarıldı. Sert, ekiplerin çalışmalarında çıkan oğluna ait eşyalarla elbiseleri teslim alıp otomobiline koydu.

Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert, “Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van’da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Naci Görür deprem riski olan illeri açıkladı: Endişe ediyoruz