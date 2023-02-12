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Deprem enkazından Hacer Demir 158 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, Hacer Demir'i enkazdan 158 saat sonra kurtardı.

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Deprem enkazından Hacer Demir 158 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu, depremin 7’nci gününde Hacer Demir’i enkazdan kurtardı.

158 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılan Hacer Demir, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Hacer Demir’in 14 yaşındaki kızı Sultan Demir’in ise cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)

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