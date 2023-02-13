Deprem sonrası 8 kişinin kurtarıldığı ‘Eda Apartmanı’nda bekleyiş sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı 8 katlı Eda Apartmanı'nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İskenderun’da 8 kişinin kurtarıldığı ‘Eda Apartmanı’nda umutlu bekleyiş sürüyor. 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı 8 katlı Eda Apartmanı’nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Apartmanda oturan CHP’nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu deprem sırasında İstanbul’da kongredeydi ancak eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu’na henüz ulaşılamadı.