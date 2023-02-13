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Deprem sonrası 8 kişinin kurtarıldığı ‘Eda Apartmanı’nda bekleyiş sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı 8 katlı Eda Apartmanı'nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

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Deprem sonrası 8 kişinin kurtarıldığı ‘Eda Apartmanı’nda bekleyiş sürüyor

İskenderun’da 8 kişinin kurtarıldığı ‘Eda Apartmanı’nda umutlu bekleyiş sürüyor. 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı 8 katlı Eda Apartmanı’nda bir taraftar arama-kurtarma çalışmaları sürerken bir taraftan da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Dr. Yılmaz Şahutoğlu ve eşi Cavide Şahutoğlu

Apartmanda oturan CHP’nin son seçimde İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu deprem sırasında İstanbul’da kongredeydi ancak eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahutoğlu’na  henüz ulaşılamadı.

Dr. Yılmaz Şahutoğlu ve ailesi

 

Kemal Kılıçdaroğlu da enkaza ziyarette bulunmuştu.

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