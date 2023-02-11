Abone Ol

Deprem yardım kampanyasına dikkat çekmek için pankartla karayoluna çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerindeki 7.7 ve 7.6'lık depremlerden zarar görenler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yola çıkarak üzerine astığı 'Lütfen acil yardım' yazılı pankart ile yardım kampanyasına dikkat çekti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Deprem yardım kampanyasına dikkat çekmek için pankartla karayoluna çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye’de yardım seferberliği başladı.

Bodrum’da bir vatandaş, yardım kampanyasına dikkat çekmek için Bodrum-Turgutreis karayoluna çıktı.

Üzerine astığı pankartlarda ‘Lütfen acil yardım’ ve ihtiyaç listeleri yazan vatandaş, caddeden geçen araç sürücülerinden yardım kampanyasına destek istedi. (DHA)

Akif Akben ve Yaşar Bekçi depremde hayatlarını kaybettiİlginizi ÇekebilirAkif Akben ve Yaşar Bekçi depremde hayatlarını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam