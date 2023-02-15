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Deprem yüzme havuzunu beşik gibi salladı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep'te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü. 

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu’nda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı anlar yer aldı.  (DHA)

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