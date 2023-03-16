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Depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan MHP İl Başkanlığının da bulunduğu 7 katlı bina kendiliğinden çöktü.

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Depremde ağır hasar alan bina kendiliğinden çöktü

Battalgazi ilçesi Hüseyinbey Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki MHP İl Başkanlığının bulunduğu bina, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Kolonları kırılan binada çökme meydana geldi.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan, binada MHP İl Başkanlığının yanı sıra Ülkü Ocakları ve MHP Yeşilyurt Başkanlığı ile dükkanların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı. (AA)

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