Depremde evi yıkılan çiftçi, şeftali üretimine devam ediyor

Amik Ovasında baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan şeftali bahçeleri, görsel şölen oluşturdu. Depremde evi yıkılan çiftçi Mehmet Atasoy, üretime hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubatta iki deprem daha meydana gelen Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Kırıkhan ilçesindeki şeftali ve kayısı bahçeleri rengarenk çiçek açtı. Depremin yıkımına uğrayan ilçede Amik Ovası’ndaki bahçeler, görsel şölen oluşturdu.

“HASAT GELECEK AY”

İlçeye bağlı Söğütlüöz Mahallesindeki 500 dönüm bahçesinde şeftali ve kayısı üretimi yapan Mehmet Atasoy, üretime hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Rusya’ya ihraç edilen şeftalilerin hasadına gelecek ay başlayacaklarını belirten Atasoy, “Bu yıl çiçek arefesinde bahar ayıyla birlikte bir deprem yaşadık. Evimiz yıkıldı ancak can kaybı yaşamadık çok şükür. Üretime ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah hasatla birlikte daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Hatay'da sessiz yürüyüş

İlginizi Çekebilir Hatay açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem