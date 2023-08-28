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Depremde hasar almıştı, kendiliğinden çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

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Depremde hasar almıştı, kendiliğinden çöktü

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde hasar aldığı için boşaltılan Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki iki katlı bina çöktü.

Binadan kopan parçalar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi. (AA)

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