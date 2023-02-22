Depremde hasar gören evde suçüstü yakalandı

Depremin acıları silinmeye çalışılırken bir taraftan da emniyet güçleri hasar gören binaları hedef alan hırsızlarla mücadelesini sürdürüyor. Gönüllü olarak deprem bölgesi Malatya’ya giden Konya TEM Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinden hırsızlık yapan bir şahsı suçüstü yakaladı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremi fırsat bilerek zarar gören binalardan hırsızlık yapmaya çalışan şahıslara da polis ekipleri engel olmaya çalışıyor.

HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Konya’dan deprem bölgesi Malatya’ya gönüllü giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde devriye görevi esnasında bir şüpheli şahsın depremde zarar gören iş yerlerini gözetlediğini tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan Mehmet Yarbel (38) isimli şahsın yapılan sorgusunda, hırsızlıktan aranması olduğu ve hırsızlık, yankesicilik, kasten yaralama gibi suçlardan 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Malatya'nın Battalgazi ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hırsızlık şüphelisi Mehmet Yarbel ilk ifadesinde deprem anından sonra kendi yaşadığı ilçede zarar gören ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığını ve bu hırsızlık girişiminde yakalandığını itiraf etti.

Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şahıs Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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