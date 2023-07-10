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Depremde hasar görmüştü, üst katı çöktü: 3 yaralı

Osmaniye'de, depremlerde hasar gören iki katlı binanın üst katının kendiliğinden çökmesi sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 12:03 - 10 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Osmaniye’de Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü.

Çökme sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ise binada inceleme yaptı. İncelemede, binada kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. (AA)

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