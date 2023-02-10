Depremde ölen uzman çavuş ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Hatay'da yıkılan evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve 7 yaşındaki oğlu Çınar Yuşa Akbalık İstanbul'da toprağa verildi.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemal Akbalık, eşi Hülya Akbalık, 7 yaşındaki oğlu Çınar Yuşa Akbalık ve 4 yaşındaki oğlu Çınar Yahya Akbalık 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay’da yıkılan evlerinde enkaz altında kaldı.

Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan çıkarılan Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşa Akbalık kurtarılamadı.

Yaralı olarak kurtarılan anne Hülya Akbalık ve oğlu Çınar Yahya Akbalık Adana’da bir hastaneye sevk edildi. Hülya Akbalık tedavisinin ardından taburcu edilirken 4 yaşındaki Çınar Yahya Akbalık iki bacağının da kangren olması nedeniyle ameliyat edildi.

Cenazeleri Hatay’dan İstanbul’a getirilen Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşa Akbalık için Fatih Camii’nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılan aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Askeri tören sonrası Edirnekapı şehitliğine götürülen cenazeler burada defnedildi. (DHA)