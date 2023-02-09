Depremde sönen sokak lambalarına yeniden enerji verilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enerjisiz kalan sokak lambalarında yeniden aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

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Deprem nedeniyle enerji verilemeyen 10 ilin ilçe ve şehir merkezlerindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda elektrikte yaşanan arızalar için 3 bin 32, doğal gazdaki arızalar için de 1749 kişi görev yapıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu şehir merkezlerinin sokak lambaları bir bir aydınlanıyor. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu depremden etkilenen 10 ilin ilçe merkezlerindeki ana caddelerinde sokak aydınlatmaları yeniden enerjilendirildi. Kalan bölgelerin de aydınlatılması için ekiplerin 7/24 mesaisi devam ediyor. (DHA)