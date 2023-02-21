Depremde su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu
Malatya'da, depremde ağır hasar gören binada su borusu patladı. binanın dışına akan sular soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşturdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya’nın Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi’ndeki 6 katlı bina, ağır hasar gördü.
Binanın 4’üncü katındaki dairede ise su borusu patladı.
Sular, 4’üncü kattan aşağı akarken, havanın da soğumasıyla binanın 1’inci katı ve alt kattaki iş yeri üzerinde buz sarkıtları oluştu. (DHA)