Depremde vefat eden aynı aileden 1’i bebek 13 kişi toprağa verildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşamını yitiren Çiçek ailesinden 1'i bebek 13 kişinin cenazesi Siirt'te defnedildi.
Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden anneanne Şirin, çocukları Enver, Metin, İsmail ve Aynur, gelinleri Yıldız ve Yadigar, torunları Mehmet Emin, Emin, Betül, Elif, Şirin ve 11 aylık Aynur Şirin Çiçek’in cenazeleri cenaze aracı ile Siirt’e getirildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından cenazeler, merkeze bağlı Gökçebağ beldesine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından 13 kişinin cenazesi toprağa verildi. Cenazeye, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (AA)