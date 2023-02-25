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Depremde yıkılan Rende Sitesi’nin arsa sahibi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84) tutuklandı.

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Depremde yıkılan Rende Sitesi’nin arsa sahibi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararı bulunan Rende’nin Eskişehir’de olduğunu belirledi.

Kent merkezindeki bir evde gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Arif Sami Rende, nöbetçi hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklandı. (AA)

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