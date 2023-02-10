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Depremden 108 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 108 saat sonra yaşlı bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

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Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir kadının hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevliler, koridor açarak isminin Sabahat olduğu öğrenilen kadına ulaşmayı başardı.

Binanın enkazından sağ çıkarılan yaşlı kadın, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (AA)

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