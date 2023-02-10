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Depremden 112 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altında kalan 65 yaşında bir kişi, 112 saat sonra sağ kurtarıldı.

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Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Antakya ilçesindeki Küçükdalyan Mahallesi Hacılar Sokak'ta arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altındaki bir vatandaşın hayatta olduğunu tespit etti.

SAĞ KURTARILDI

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, depremden 112 saat sonra 65 yaşındaki Vahit Öztürk’ü sağ olarak kurtardı. Öztürk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (AA)

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