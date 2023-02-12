Depremden 160 saat sonra çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da 160 saat sonra, 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe, İzmir Büyükşehir itfaiyesi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların 7’nci gününde depremden en çok etkilenen illerden birisi Hatay’da, enkazın altından 160 saat sonra umut veren bir haber geldi.

Bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan 160 saat sonra 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe’yi sağ olarak çıkardı.

“UMUDUN ADI BU KEZ MEHMET ŞÜKRÜ HEDBE”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Umudun adı bu kez Mehmet Şükrü Hedbe. 160 saat enkaz altında yaşama tutunan güzel kardeşimin bir an evvel sağlığına kavuşmasını dilerim. İlk günden beri enkazlarda umudun peşine düşen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Allah size güç versin.” ifadelerini kullandı.(DHA)

İlginizi Çekebilir Depremin 162'nci saatinde mucize kurtuluş

İlginizi Çekebilir Depremde kurtarılan bebek duygulandırmıştı! Sağlık durumu açıklandı