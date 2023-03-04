Abone Ol

Depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremden 637 saat sonra 2 keçi canlı kurtarıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından, Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Barış Mahallesi’ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu.

İKİ KEÇİYE CANLI ULAŞILDI

Sesin geldiği noktayı titizlikle açan ekiptekiler, besici Cennet Polat’a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.

Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalenin ardından su ve yem verildi. Sahibi şehir dışında olan hayvanlar, mahalle muhtarına teslim edildi. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini geçtiİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bini geçtiProf. Dr. Ahmet Ercan: 6.7'ye varan en az 15-20 artçı deprem gelecekİlginizi ÇekebilirProf. Dr. Ahmet Ercan: 6.7'ye varan en az 15-20 artçı deprem gelecek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam