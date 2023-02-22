Abone Ol

Depremzede Esra, ikizlerini dünyaya getirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evleri hasar gören hamile Esra Karakuzulu (24), eşi ve 1 çocuğu ile geldiği Muğla'da ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremzede Esra, ikizlerini dünyaya getirdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından evleri yıkılan ve hasar görenlerden bazıları, yakınlarının yanında kalmaya başladı.

Depremde Gaziantep’teki evleri hasar gören hamile Esra Karakuzulu ve belediye işçisi Ahmet Karakuzulu (34) çifti, oğulları Kazım Efe Karakuzulu (4) ile Muğla’nın Fethiye ilçesine geldi.

Aslı Türkmen’in evinde misafir ettiği Esra Karakuzulu, bir süre sonra doğum sancıları başlayınca özel hastaneye kaldırıldı. Karakuzulu, sezaryenle ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Doğuhan ve Batuhan adı verilen bebekleri ile annelerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Buse'yi kucağına alan depremzede anneye bebek odası sürpriziİlginizi ÇekebilirBuse'yi kucağına alan depremzede anneye bebek odası sürpriziDeprem bölgesinde, afet gününden bu yana 4 bin 627 bebek doğduİlginizi ÇekebilirDeprem bölgesinde, afet gününden bu yana 4 bin 627 bebek doğdu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam