Depremzedeler üzerine kredi çekmişler: 6 kişi yakalandı

Telefonla ulaştıkları depremzedelere kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtıp yardım yalanıyla üzerlerine kredi çeken 6 kişi yakalandı.

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Deprem felaketinden etkilenen depremzedelere yardımlar devam ederken, bu durumu suistimal etmeye çalışanlar da eksik kalmadı. 8 Şubat’ta deprem bölgesinde yaşayan depremzede vatandaşları telefon ile arayan bir şebeke, kendilerini GSM operatörü ya da banka yetkilisi olarak tanıttı.

YARDIM BAHANESİYLE KREDİ ÇEKTİRİLDİ

Depremzedelere içinde bulundukları durumdan ötürü yardım yapacaklarını söyleyip banka hesap bilgilerini alan dolandırıcılar, mağdurların üzerine kredi çekerek kendi hesaplarına aktardı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu durumu tespit eden polis, şüphelilerin Beykoz’daki bir villada barındığını ve işlemleri burdan yaptığını belirledi. Ardından operasyon düzenledi. Yusuf E.(20) Bedirhan K.(22), Türkan D.(28), Tahir T. (32) Helin Y. (21) ve Erkan A. (27) isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede tüm şüphelilerin benzer suçlardan birden fazla kaydı oldukları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bahse konu adreste yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bilgisayar, 25 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.

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