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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangına uykuda yakalanan üç kardeş yaralandı.

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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen iki kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İki kardeşin tedavisi sürüyor. (DHA)

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