Depremzedenin geç müdahale isyanı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Deprem sonrasında zamanında müdahale edilememesinden yakınan bir depremzede, “Dört tane cenaze çıkardık buradan. Allah için, bir hilti bulamıyoruz, yok. Hilti dahi yok. Bir belediye olsun, devlet olsun bir iş makinası gönderemez miydi buraya?” diyerek dert yandı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzede yurttaşları ziyarete devam eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaptığı ziyaretler sırasında Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi pazar alanında kurulan bir çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

“ORGANİZE, PLANLAMA DİYE BİR ŞEY YOK”

Depremzede bir vatandaş Kaftancıoğlu'na şunları söyledi, “Dört tane cenaze çıkardık buradan. Allah için, bir hilti bulamıyoruz, yok. Hilti dahi yok. Bir belediye olsun, devlet olsun bir iş makinası gönderemez miydi buraya? Kurtarma ekiplerinde çalışan mühendis arkadaşlarım var. 'Organize , planlama diye bir şey yok' diyor. Adamlar illallah çekiyor.” dedi.

“BENİM EVİM YIKILDI, ÇADIR DAHİ ALAMADIM'”

Bölgeye gönüllü gelen operatörlerin de kontak dahi çalıştıramadığını ve bekletildiğini dile getiren depremzede, devletten çadır temin edemediğini belirterek şunları söyledi: ‘'Yemin ediyorum hükümet olarak, devlet olarak, çadırdan başka bir şey vermiş değil hükümet buraya. Benim evim yıkıldı, çadır dahi alamadım.

Üç gün önce gittim Mansur Yavaş'ı yakaladım Kahramanmaraş'ta, oradan aldım geldim çadırı. Çadır istiyorsun kaymakama gönderiyorlar. Evi yıkılanlara öncelik diyorlar, zaten bizim ismimiz bile yok ki. Yazdırıyorsun, geliyorsun, üç gün sonra o isim siliniyormuş geri. Bizim halkımız çok yardımsever. Şu milletin karnını halk doyuruyor.”

“AKIL AHLAK VE ADALETE İHTİYACIMIZ VAR”

Akıl, ahlak ve adaletin önemine vurgu yapan Canan Kaftancıoğlu ise, “Hangi siyasi parti olduğu hiç önemli değil. Öncesinde planlayacaksın, akıl olacak, planlama olacak. Şu çocuklarımız için akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var, başka bir şeye ihtiyacımız yok.” dedi.

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