Derik’te 21 kişinin öldüğü kazanın 3’üncü duruşması görüldü

Mardin'in Derik ilçesinde, geçen yıl 33 dakika arayla 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu TIR sürücüsü Yunus Şataflı'nın tahliye talebini reddedip, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

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Kaza, 20 Ağustos 2022de Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi.

Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı tutuklandı. 21 Haziran’da görülen davanın 2’nci duruşmasında, 2’nci kazaya neden olan tutuklu sürücülerden Umut Gündüz, tahliye edildi.

TUTUKLU TIR SÜRÜCÜSÜ TAHLİYESİNİ İSTEDİ, MAHKEME HEYETİ REDDETTİ

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın 3’üncü duruşmada tutuklu TIR sürücüsü Yunus Şataflı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan TIR sürücüsü Umut Gündüz ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, kazada yaralananlar ve ölenlerin yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan TIR sürücüsü Yunus Şataflı, tahliyesini talep etti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları ise tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Umut Gündüzün de kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Şataflı’nın tutukluluk halinin devamına, sanık Umut Gündüz’ün tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vererek duruşmayı 5 Aralık 2023 Salı gününe erteledi. (DHA)