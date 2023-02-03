Dev markette istinat duvarı çöktü korku dolu anlar yaşandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü bir grosmarketin istinat duvarı çöktü, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın ardından olya yerine koşan market görevlileri enkaz altında kimsenin bulunmadığını anlayınca rahat nefes alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent mahallesindeki bir gross marketin istinat duvarı bugün akşam saatlerinde çöktü. Çökmenin ardından tonlarca toprak ve beton grosmarketin arka bahçesine yığıldı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çöken istinat duvarı ve toprak altında kimsenin olmadığı belirtildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, bir AVM ‘nin kamuoyuna açık bahçesinden olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına özel güvenlik görevlilerinin saldırıda bulunduğu belirtildi.

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