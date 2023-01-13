Devre mülk dolandırıcılığı yapan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37'si kadın 113 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerinin görevlendirilen 15 savcı tarafından ifadeleri alınacak

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapmıştı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova, Şanlıurfa ve İzmir’de daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Baskınlarda 37’si kadın 113 kişi gözaltına alınmıştı.

100 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ‘call center’ kurarak kendilerine kurban buldukları, onları devre mülklerini sözde yabancılara satma vaadiyle kandırdıkları belirlendi.

Mağdurların ifadelerine göre şüphelilerin şirket merkezlerine çağırdıkları kurbanlarının telefonlarını kısa süreliğine alarak, banka uygulamalarını indirip, kredi çektikleri bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Bazı olaylarda devre-mülklerini satmak isteyen vatandaşları kandıran şüphelilerin onlara yeni devre mülklerde sattıkları da belirlendi. Dolandırıcılık çetesiyle ilgili 100 mağdurun ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

8 MİLYON LİRA KAPTIRAN MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan ikna kabiliyeti yüksek gençleri çalıştırdığı öğrenilen dolandırıcılık şebekesine 8 milyon lira kaptırdığı tespit edilen bir mağdur ise polis ekipleri tarafından şikayetçi olması konusunda ikna edilemedi. Çete elemanlarına inandığını söyleyen mağdurun “Onlar benim paramı verecekler” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

YILLAR ÖNCE DATALARI ÇALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çete lideri olduğu iddia edilen A.F.(35)’nin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir Devre-mülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı, bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi. A.F.’nin yaptığı dolandırıcılıklarda kısa sürede bir servet edindiği, 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova’da lüks bir evi bulunduğu belirlendi. Şüphelinin Sarıyer’de oturduğu villasının kirasının ise 30 bin lira olduğu öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLERE, TAPULARA EL KONDU

Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık çetesiyle ilgili yaptıkları çalışmada ise suç geliriyle alındığı iddia edilen 24 tapuya el koydu. El konulan tapular arasında Yalova’da 9 daire, 3 arsa, Ankara’da 4 daire, Sarıyer’de 1 daire, 2 arsa, İstanbul’da 2 tarla ve 3 dükkanın da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan aynı nedenle el konan çete lideri A.F.’nin de kullandığı 13 milyon lira değerindeki Ferrari marka aracın da bulunduğu 19 otomobil, Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

MAĞDUR “AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR”

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, “Beni Yalova’da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar. Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul’a geldiğimde beni Mecidiyeköy’deki bürolarına çağırdılar. ‘Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim’ dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Benim şu anda 1 milyon liraya yakın zararım var” dedi. (DHA)