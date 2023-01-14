Devre mülk dolandırıcılığı yapan 38 şüpheli tutuklandı

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 113 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 53 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapmıştı.

Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, Şanlıurfa ve İzmir’de daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.

Baskınlarda 37’si kadın 113 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin ‘call center’ kurarak kendilerine kurban buldukları, onları devre mülklerini sözde yabancılara satma vaadiyle kandırdıkları belirlendi.

Mağdurların ifadelerine göre şüphelilerin şirket merkezlerine çağırdıkları kurbanlarının telefonlarını kısa süreliğine alarak, banka uygulamalarını indirip, kredi çektikleri bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Bazı olaylarda devre-mülklerini satmak isteyen vatandaşları kandıran şüphelilerin onlara yeni devre mülklerde sattıkları da belirlendi. Dolandırıcılık şebekesiyle ilgili 100 mağdurun ifade vererek şikayetçi olduğu öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLERE, TAPULARA EL KONDU

Şebeke lideri olduğu iddia edilen A.F.(35)’nin 8 yıl öncesine kadar çalıştığı yasal bir Devre-mülk satış şirketinden ayrılırken, müşteri datalarını çaldığı, bu bilgileri kurduğu dolandırıcılık yapan yeni şirketinde kullandığı öğrenildi.

A.F.’nin yaptığı dolandırıcılıklarda kısa sürede bir servet edindiği, 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobil aldığı, Yalova’da lüks bir evi bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin Sarıyer’de oturduğu villasının kirasının ise 30 bin lira olduğu öğrenildi.

Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık çetesiyle ilgili yaptıkları çalışmada ise suç geliriyle alındığı iddia edilen 24 tapuya el koydu.

El konulan tapular arasında Yalova’da 9 daire, 3 arsa, Ankara’da 4 daire, Sarıyer’de 1 daire, 2 arsa, İstanbul’da 2 tarla ve 3 dükkanın da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı nedenle el konan çete lideri A.F.’nin de kullandığı 13 milyon lira değerindeki Ferrari marka aracın da bulunduğu 19 otomobil, Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

72 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 113 şüpheliden 72’si tutuklanma talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

22 şüpheli ise savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklamaya sevk edilen 72 şüpheliden 38’inin tutuklanmasına, karar verdi.

Hakimlik, 53 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. (DHA)