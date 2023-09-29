Devre mülk sahiplerini dolandırdılar: 30 milyonluk vurgun

İstanbul Küçükçekmece'de devre mülk sahiplerini, yüksek kar vaadiyle dolandırarak yaklaşık 30 milyon lira vurgun yapan suç şebekesine 21 ilde operasyon düzenlendi. Baskında yakalanması hedeflenen 49 şüpheliden 31’i gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul’da gerçekleşen operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekonomik Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Küçükçekmece'de bazı şüphelilerin devre mülk sahiplerini dolandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İddiaya göre, şüpheliler, belirledikleri devre mülk sahiplerini ofislerine davet ediyor, devre mülklerini yüksek karlarla satacaklarını söylüyordu. Mülk sahiplerini ikna eden şüpheliler, devre mülk satışı için sözleşme yaparak satış yetkisi alıyordu. Ancak şüpheliler, devre mülkleri piyasa değerinin altında satıyor, parayı da mülk sahiplerine ödemiyorlardı.

30 MİLYONLUK VURGUN

Araştırmalarda, şüphelilerin, sürekli ofis adreslerini değiştirdikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin sadece Küçükçekmece'de 30 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada 49 şüpheli tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Günlerce süren çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli 21 ilde 49 kişinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ıslak imzalı devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve devre mülkleri olanların kişisel bilgilerini içeren listeler ele geçirildi.

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