Devrilen kamyon önündeki traktörü 300 metre sürükledi: 1 ölü 4 yaralı
Manisa'da, devrilen kamyon traktöre çarpıp önünde sürükledi. Traktörde bulunan Nahide Kahraman (44) hayatını kaybederken 1'i çocuk, 4 kişi de yaralandı.
Alaşehir- Denizli kara yolunun Manisa Sarıgöl rampasında saat 08.30 sıralarında Uğur K.nin (64) direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, devrilip aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarptı.
Kamyon, 300 metre kadar traktörü önünde sürükledi. Kazada, traktördeki yolculardan Nahide Kahraman hayatını kaybederken, sürücü Ragıp Kahraman (45) ve çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)