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Devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Gaziantep'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 13:00 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Salih Çelik’in (53) kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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