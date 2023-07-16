Devrilen otomobildeki 6 aylık bebek öldü
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.
Çorum’dan Elazığ’a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (AA)