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Devrilen otomobildeki 6 aylık bebek öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

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Devrilen otomobildeki 6 aylık bebek öldü

Çorum’dan Elazığ’a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (AA)

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