Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gedikli hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ceylandere Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Gediklinin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, devrildi. Gedikli, traktörün altında kaldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 27 yaşındaki Mehmet Gedikli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Gedikli’nin cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ferizli ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)