Didim’de 13 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştığı belirlenen 5 organizatör şüphelisi dün yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri tutuklandı.
Aydın Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkisinde makilikte saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni tespit etti.
Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan’a götürülmek üzere hazır bekletildiğinin anlaşılması üzerine, organizatör şüphelileri C.M., M.B., J.G.A., A.S. ve M.İ. de Kamacı Caddesi’nde otomobille kaçarken yakalandı.
5 Türk organizatör polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Yakalanan 13 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)