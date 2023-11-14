Direksiyon başında ölü bulundu
Konya’da bir kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.
Beyşehir’de bulunan Dalyan Mahallesi’nde hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsü M.U’nun direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.U’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U’nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)