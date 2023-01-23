Direksiyonunda rahatsızlandı, ters yöne girip kaza yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan Nadir Aydın'ın (57) önce durdurup, sonra birden gazına bastığı otomobil, ters yöne girerek refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarptı.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinden kara yoluna çıkış yapmak isteyen Nadir Aydın, direksiyon başında rahatsızlanınca otomobilini kavşakta yol kenarına çekip, durdu.
Kısa süre sonra Aydın gaz pedalına basınca hareket edip ters yöne giren otomobil, refüjdeki ağaca ve bariyerlere çarptı.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Nadir Aydın’ın tansiyonunun düştüğünü belirledi. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydının durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, kaza kameralara yansıdı.