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Diyarbakır Havalimanı’nın yanındaki ormanda yangın

Diyarbakır Havalimanı'nın yanındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

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Diyarbakır Havalimanı’nın yanındaki ormanda yangın

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı’nın yanındaki ormanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 4 TOMA ve havalimanına ait itfaiye aracı da müdahale etti.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının uçuşları etkilemediği belirtildi. (DHA)

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